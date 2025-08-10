Köyceğiz\'de Geleneksel Aşure İkramı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesi'nde 3. Geleneksel aşure ikramı, yaz Kur'an Kursu öğrencilerinin katıldığı programla gerçekleştirildi.

Döğüşbelen Merkez Camii İmam-Hatibi Yasin Yıldırım ile Tepe Camii İmam-Hatibi Sinan Demir'in birlikte organize ettikleri Yaz Kursu programı tertip edildi. Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu ve protokol üyeleri ile siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve mahalle halkının katıldığı günün anlam ve önemi hakkında konuşan İlçe Müftü Vekili Emine Okulu, "Bu yıl bin 200'e yakın öğrencilerimizle 2025 yılı Yaz Kur'an Kurslarımızın sonuna yaklaşmaktayız. Öğrenmek için her ne kadar kısa zaman da olsa kurslarımızın esas gayesi çocuklarımıza camiyi sevdirmek, Yüce Rabb'imizi ve peygamberlerimizi tanımak, başta namaz olmak üzere ibadetlerimizi bilmektir. Evlatlarımızın, camiyi seven, vatanına, ailesine karşı hayırlı bir birey olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim. Programın tertip edilmesinde emeği geçen başta mahalle muhtarımıza, cami görevlilerimize ve tüm mahalle halkına teşekkür ederim" dedi.

Okulu'nun konuşmasının ardından; öğrenciler ezberledikleri sureleri, ilahileri, şiirleri ve duaları okudu. Program içinde yapılan yarışmalar neticesinde dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Program sonunda misafirlere ve halka aşure ikram edildi. - MUĞLA