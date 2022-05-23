Köyceğiz'de gönüllü gençler ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Köyceğiz'de gönüllü gençler ödüllendirildi

23.05.2022 10:58
Köyceğiz'de gönüllü gençler ödüllendirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Gençlik Haftası boyunca gönüllü olarak organizasyonlarda görev alan gençlere yönelik gezi düzenlendi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Gençlik Haftası boyunca gönüllü olarak organizasyonlarda görev alan gençlere yönelik gezi düzenlendi.

Köyceğiz Gençlik Merkezi tarafından her etkinlikte görev alan gençler Kaunos Harabeleri'ne yapılan geziyle ödüllendirildi. Gönüllü gençler tarihi tiyatro başta olmak üzere tarihsel yapıları gördüler ve bilgi sahibi oldu. Gönüllü gençler düzenlenen tarihi ve kültürel gezi için yetkililere teşekkür etti. - MUĞLA

Köyceğiz'de gönüllü gençler ödüllendirildi
Köyceğiz'de gönüllü gençler ödüllendirildi
Köyceğiz'de gönüllü gençler ödüllendirildi
Köyceğiz'de gönüllü gençler ödüllendirildi

YORUMLAR
500
Köyceğiz'de özel gereksinimli bireyler için etkinlik düzenlendi Köyceğiz'de özel gereksinimli bireyler için etkinlik düzenlendi Çamlık'ta Sefo rüzgârı Çamlık'ta Sefo rüzgârı
Kaynak: İHA

Gençlik Haftası, Köyceğiz, gençlik, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köyceğiz'de gönüllü gençler ödüllendirildi - Son Dakika


Son Dakika
10:01 Kira artışlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor! Hükümet harekete geçti
10:33 Teşkilat dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yıldırım, Şirket'in elinden kurtulabildi mi?
10:31 Kırıkkale'de yapılan kazıda Anadolu'nun en eski saraylarından biri keşfedildi, dünyanın en eski cam şişesi bulundu
10:25 Düğün yapan Demet Evgar, bekar kadınlara çiçek atmak yerine mesir macunu dağıttı
10:17 Memur ve emeklinin temmuzda alacağı zam tutarı belli oluyor: Yüzde 40'u bulacak
10:16 Tıbbi yeterliliği olmayan sünnetçi 4 yaşındaki çocuğun cinsel organının yarısından fazlasını kesti
10:13 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 57,92'ye, dolar tahminini ise 17,57'ye yükseltti
10:06 Henüz nesli tükenmiş sayılmayan 500'den fazla "kayıp" hayvan türü var
10:01 Halkalı-Bahçeşehir seferleri başladı: 13,5 kilometrelik mesafede yolculuk 22 dakika sürecek
09:58 Firari FETÖ'cü eski futbolcu Arif Erdem, 1,5 yıl sonra New York'ta görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 11:19:12. #1.12#
SON DAKİKA: Köyceğiz'de gönüllü gençler ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement