Köyceğiz'de Kadir Gecesi Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Köyceğiz'de Kadir Gecesi Coşkuyla Kutlandı

Köyceğiz\'de Kadir Gecesi Coşkuyla Kutlandı

Köyceğiz'de Kadir Gecesi, düzenlenen programlarla coşkuyla idrak edildi, cemaat çeşitli ikramlar aldı.

27.03.2025 12:09
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Ramazan'ı şerifin kalbi, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi Köyceğiz'de coşkuyla idrak edildi.

Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından Kadir Gecesine özel gündüz Toparlar, Zeytinalanı ve Beyobası Yıldırım Karşıyaka camiinde bayanlara yönelik, yatsı namazında da tüm camilerde programlar düzenlendi. Yapılan programlarda Din görevlileri Kuranı Kerim tilavet edip, Mevlid-i şerif okundu. İlahi, salavat ve tekbirler eşliğinde devam eden programlarda İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, Vaizler, Din Hizmetleri Uzmanı sohbet edip duada bulundu. Camileri dolduran Köyceğizliler teravih namazından sonra tesbih namazı kılıp, Sakal-ı Şerif ziyaretinde bulunup Kadir gecesini coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Mübarek Kadir gecesi nedeniyle hayırsever vatandaşlar tarafından camileri dolduran cemaate yapılan çeşitli ikramlarla programlar sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köyceğiz'de Kadir Gecesi Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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