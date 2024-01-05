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Köyceğiz'de Kudüs bilinci konulu program düzenlendi - Son Dakika
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Köyceğiz'de Kudüs bilinci konulu program düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde başlatılan 'Kudüs Bilinci' seminerleri, Mescid-i Aksa ve Filistin konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Seminerlerde Kudüs ziyareti izlenimleri aktarılıyor ve Kuran kursu öğreticileri tarafından sunumlar gerçekleştiriliyor. Programlar, şehitler ve Filistin'deki şehitler için yapılan hatim duasıyla son buluyor.

Köyceğiz\'de Kudüs bilinci konulu program düzenlendi
05.01.2024 - 22:22,
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde başlatılan "Kudüs Bilinci" seminerleri devam ediyor.

İslam'ın üç önemli mabedinden biri olan Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Filistin ve Kudüs konusunda farkındalık oluşturulması ve devam eden zulümlerin unutturulmaması amacıyla, Köyceğiz Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu "Kudüs Bilinci" seminerleri başlattı. İlçe Vaizi Emine Okulu'nun Online olarak verdiği "Kudüs Bilinci" eğitim seminerlerinin son programında eğitmen Seçil Görekçi Kudüs ziyareti izlenimlerini aktardı. Merkez İsmail Kan Kuran Kursu'nda da Kuran Kursu Öğreticisi Hacer Aydın ile Ayşe İlhan bayanlara yönelik Kudüs bilinci konulu program düzenleyerek sunumlarını gerçekleştirdiler. Her iki program başta ülkemizde geçen günlerde şehit edilen 12 Mehmetçik olmak üzere tüm şehitler, rahmeti rahmana kavuşan gaziler ile Filistin'deki şehitler için yapılan hatim duasıyla son buldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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