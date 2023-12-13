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Köyceğiz'de öğrencilere sağlık eğitimi verildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Yunus Emre Ortaokulu'nda öğrencilere ağız ve diş sağlığı ile sağlıklı beslenme ve diyabet eğitimi verildi. Eğitim sonunda öğrencilerin soruları cevaplandırıldı ve okul yönetimi eğitmenlere teşekkür etti.

Köyceğiz\'de öğrencilere sağlık eğitimi verildi
13.12.2023 - 09:37,
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi tarafından öğrencilere sağlık eğitimi verildi.

Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu'nda Ağız ve Diş Sağlığı ile Sağlıklı Beslenme ve Diyabet eğitimi gerçekleştirildi. Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu'nun tüm öğrencilerine, Köyceğiz Toplum Sağlığı Merkezi'nden Gülsüm Alagöz tarafından Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi, Fatih Ayyıldız tarafından Sağlıklı Beslenme ve Diyabet Eğitimi verildi. Eğitim etkinliği sonunda öğrencilerin soruları cevaplandırıldı. Yunus Emre Ortaokulu Müdürlüğü, Gülsüm Alagöz ve Fatih Ayyıldız'a teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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