Köyceğiz'de okul yararına pilav günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Köyceğiz'de okul yararına pilav günü etkinliği düzenlendi

25.02.2022 10:23
Köyceğiz'de okul yararına pilav günü etkinliği düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz İlçesi Zeytinalanı Şeyh İlkokulu ve Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından okul bahçesinde pilav günü etkinliği gerçekleştirildi.

Muğla'nın Köyceğiz İlçesi Zeytinalanı Şeyh İlkokulu ve Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından okul bahçesinde pilav günü etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Okul Müdürü Filiz Şen, Müdür Yardımcısı Fatih Şaylan, Okul Aile Birliği Başkanı Fadime Erken, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Öğle yemeği arasında düzenlenen etkinlikte tavuklu pilav ayran ikram edildi. Okul Aile Birliği Başkanı Fadime Erken, etkinlikten elde edilen gelirin okulun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacağını belirterek, katılan herkese teşekkür etti. Çocukların eğitim gördüğü, sosyalleştiği ve geleceğe hazırlandığı okullara her zaman sahip çıkılması gerektiğini aktaran Erken, okul aile birliği olarak bu doğrultuda çalışmalar sürdürdüklerini ifade etti. - MUĞLA

Köyceğiz'de okul yararına pilav günü etkinliği düzenlendi
Köyceğiz'de okul yararına pilav günü etkinliği düzenlendi
Köyceğiz'de okul yararına pilav günü etkinliği düzenlendi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köyceğiz'de okul yararına pilav günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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