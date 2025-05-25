Köyceğiz\'de Özel Tarihte Nikah Kıyma Yoğunluğu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde nikah tarihinin özel ve akılda kalıcı olmasını tercih eden çiftler 25.05.2025 tarihinde nikah dairesine akın etti.

Köyceğiz belediye nikah dairesine bir günde 15'in üzerinde başvuru yapıldı. Çiftler Köyceğiz Belediyesi Evlendirme Dairesi'nden aylar önceden randevu aldı. Bu unutulmaz günde nikah kıydırmak isteyen çiftler uzun kuyruklar oluşturdu. Her 30 dakikada bir gerçekleşen nikahlar alkışlar arasında kıyıldı. Her nikahın ardından nikah şekerleri dağıtıldı. Nikahı kıyılan çiftler tebrik edilerek, hatıra fotoğrafları çekildi. Nikahı kıyılan Süheyla-Sinan Tokmak çifti nikah tarihinin unutulmaz olması nedeniyle 25.05.2025 tarihini seçtiklerini ve çok mutlu olduklarını ifade ettiler. - MUĞLA