Köyceğiz\'de şehit babası emekli öğretmen Uysal unutulmadı

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Öğretmenler Günü nedeniyle Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve ilçe protokolü tarafından şehit babası emekli öğretmen Bayram Uysal ziyaret edildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında emekli öğretmen Bayram Uysal ziyaret edilerek öğretmenler günü kutlanarak, çiçek takdim edildi. Ardından emekli öğretmen Bayram Uysal'ın 2012 yılında şehit olan oğlu Burak Erdi Uysal kabri başında anıldı. Şehit Burak Erdi Uysal Ortaokulu öğrencilerinin de katıldığı ziyarette Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, okul müdürü ve öğretmeni tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Okulumuza ismini veren Şehidimiz Burak Erdi Uysal nezdinde tüm şehit öğretmenlerimizi saygıyla anıyor, Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Programa; Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, şehidin ailesi, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - MUĞLA