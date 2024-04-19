Köyceğiz\'de Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler Kaunos Antik Kenti\'ni ziyaret etti

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Turizm Haftası çeşitli etkinlikleri kapsamında, 15-22 Nisan Turizm Haftası çerçevesinde öğrencilerle Köyceğiz Kaunos Antik Kentine ziyaret gerçekleştirildi.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kaunos Antik Kentine gerçekleşen ziyaret ile ilgili yapılan açıklamada, İlk defa Kaunos Antik Kentini ziyaret eden öğrencilerimiz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kazı Başkanı Dç. Dr. Ufuk Çörtük'ün anlatımıyla tarihi M.Ö. 1000 yılına dayanan yapıların hikayelerini dinleyerek, tarihi bir yolculuk gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

15-22 Nisan Turizm Haftası çerçevesinde bölgenin en önemli tarihi değerlerinden biri olan Kaunos Antik Kenti'ne yapılan ziyarete Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Köyceğiz Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı. - MUĞLA