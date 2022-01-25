Köyceğiz'de vatandaşlar kar sürprizi ile uyandı - Son Dakika

Köyceğiz'de vatandaşlar kar sürprizi ile uyandı

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde vatandaşlar sabah uyandıklarında kar yağışı sürprizi ile karşılaştılar.

Ilıman bir iklime sahip olan Köyceğiz'de gece saatlerinde başlayan ve devam eden kar yağışı sabah uyanan vatandaşları sürprizle karşıladı. Uzun bir aradan sonra kar yağışı ile buluşan Köyceğizliler evlerin çatılarını ve ağaçların üstlerinin beyaz örtü ile kaplandığını gördü. Köyceğiz'de vatandaşlar kar yağdığını görünce hemen kendilerini dışarı attı. Vatandaşlar, uzun bir aradan sonra görülen manzaranın fotoğraflarını çekerek, kartopu oynadı.