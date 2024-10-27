Köyceğiz\'deki tarım bölümünün çalışmaları Tataristan\'a örnek oldu

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü'nün yaptığı örnek projeler Tataristan Özerk Cumhuriyeti heyeti tarafından yerinde incelendi.

Tataristan Özerk Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı'na bağlı Genç Tarım Birliği'nden gelen ekip tarafından, Köyceğiz Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret gerçekleştirildi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan'ın da iştirak ettiği ziyarette, 20 kişilik grup Tarım bölümünün çalışmalarını yerinde inceleyerek endemik bitkilerin ekimi, bakımı, hasadı gibi üretim aşamalarını, öğrencilerin bu süreçteki rollerinin de ele alındığı konular okul idarecileri ve öğretmenleri tarafından aktarıldı. Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nden gelen misafirler, buluşmanın verimli geçtiğini ve bu bilgiler doğrultusunda kendi ülkelerinde tarımı geliştirmek amacıyla yapacakları faaliyetlere Köyceğiz Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü'nden edindikleri bilgilerin ışık tutacağını belirterek ziyaretlerini sonlandırdı. - MUĞLA