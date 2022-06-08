Köyceğiz Halk Eğitim'de Kur'an tilaveti ve hatim duası yapıldı - Son Dakika
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Köyceğiz Halk Eğitim'de Kur'an tilaveti ve hatim duası yapıldı

08.06.2022 15:56
Köyceğiz Halk Eğitim'de Kur'an tilaveti ve hatim duası yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Kur'an tilaveti ve hatim duası yapıldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Kur'an tilaveti ve hatim duası yapıldı.

Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından vefat eden öğretmen, usta öğretici, memur ve katılımcıların yakınları için Kur'an tilaveti ve hatim duası gerçekleştirildi. Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi 15 Temmuz Şehitleri Salonu'nda gerçekleşen Kur'an tilaveti ve hatim duası Köyceğiz Ulucamii Mahallesi Fatih Camii İmam Hatibi Osman Yılmaz tarafından okundu. Programa Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şinasi Çövüt, personeller, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Program sonunda vefat edenler için lokma hayrı yapıldı. - MUĞLA

Köyceğiz Halk Eğitim'de Kur'an tilaveti ve hatim duası yapıldı
Köyceğiz Halk Eğitim'de Kur'an tilaveti ve hatim duası yapıldı
Köyceğiz Halk Eğitim'de Kur'an tilaveti ve hatim duası yapıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Köyceğiz, Memur, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köyceğiz Halk Eğitim'de Kur'an tilaveti ve hatim duası yapıldı - Son Dakika

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