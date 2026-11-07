Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arı sağlığı için saha taramalarını sürdürüyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde arıcılığın geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla tespit ve saha çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından mahallelerde arı ve kovan tespit çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Arı sağlığının korunması, kaliteli bal üretiminin desteklenmesi ve kovan kayıtlarının güncellenmesi amacıyla yürütülen saha taramaları ilçe genelinde kesintisiz devam ettiriliyor. Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, arıcılara yapılan hizmetlerin devam edeceğini vurguladılar. Ayrıca emeğini üretime dönüştüren tüm arıcılara bereketli ve bol kazançlı bir sezon diledi.