Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Hükümet Konağı İnşaatı\'nı İnceledi

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, yapımı devam eden Hükümet Konağı İnşaat Alanı'nın da incelemelerde bulundu.

Kaymakam maslak inşaat alanında yetkililerden de bilgi aldı. Köyceğiz'de deprem yönetmeliğine aykırı olduğu için yıkılan Köyceğiz Hükümet Konağı yerine TOKİ tarafından bodrum, zemin ve ikinci kattan oluşan 6 bin 32,68 alanı olan Köyceğiz Hükümet Konağı inşaatı başlamıştı. Devam eden inşaat alanında Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak incelemelerde bulundu. İnşaat alanını gezen Kaymakam Maslak yetkililerden de inşaat hakkında bilgi aldı. - MUĞLA