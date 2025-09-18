Mardin'in Nusaybin ilçesinde dağlık alanda ayağı kırılan inek, köylüler tarafından kepçeyle taşınarak veterinere götürüldü.
Düzce Mahallesi'nde ayağı kırılan ineğin mahsur kaldığını gören köylüler, kısa sürede müdahale ederek ineği kurtardı. Kepçeyle köye taşınan inek, veteriner kontrolüne alındı. - MARDİN
Son Dakika › Yerel › Köylüler, Ayağı Kırılan İneği Kepçeyle Kurtardı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?