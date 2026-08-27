Köylülerden Dayanışma: Fındık Hasadı İmece Usulü Tamamlandı - Son Dakika
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Köylülerden Dayanışma: Fındık Hasadı İmece Usulü Tamamlandı

Köylülerden Dayanışma: Fındık Hasadı İmece Usulü Tamamlandı
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Seyfi Genç'in hastalığı sonrası köy sakinleri imece usulü ile fındık hasadını tamamladı.

Giresun'da beyne pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan Seyfi Genç'in ailesi fındık hasadını yarıda bırakıp İstanbul'a giderken, yaklaşık 20 köy sakini imece usulüyle bahçeye girerek kalan fındıkları topladı.

Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Kemerli köyünde fındık hasadı yapan Genç ailesi, İstanbul'da ikamet eden yakınları 42 yaşındaki Seyfi Genç'in rahatsızlandığı haberini aldı. Beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan Genç, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Genç'in rahatsızlanması üzerine ailesi, Kemerli köyündeki fındık hasadını yarıda bırakarak İstanbul'a gitmek zorunda kaldı. Ailenin acil şekilde köyden ayrılmasının ardından yarım kalan hasadın tamamlanması için köy sakinleri harekete geçti. Kemerli Köyü Derneği Başkanı Hüseyin İşçi ve Hakan Genç'in öncülüğünde yaklaşık 20 köy sakini, Genç ailesine ait fındık bahçesinde bir araya geldi. "Bahçe sahipsiz kalmasın" diyerek imece usulüyle çalışmaya başlayan köylüler, kalan fındıkları el birliğiyle topladı.

Saatler süren çalışmanın ardından Genç ailesinin yarım kalan fındık hasadı tamamlandı. Köylüler, bir yandan hasadı tamamlarken diğer yandan zor günler geçiren Genç ailesine maddi ve manevi destek oldu. Köylülerin dayanışması, Karadeniz'in geleneksel imece kültürünün günümüzde de yaşatıldığını gösteren örneklerden biri oldu. Genç ailesinin hastanede yakınlarının yanında olabilmesi için bahçedeki hasadı üstlenen köylülerin davranışı çevrede de takdir topladı.

Kaynak: İHA

Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köylülerden Dayanışma: Fındık Hasadı İmece Usulü Tamamlandı - Son Dakika

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