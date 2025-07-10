Koyulhisar\'da Yeni İtfaiye Hizmet Binası Açıldı

Maher Holding bünyesindeki Quick Sigorta tarafından Koyulhisar'da yapımı tamamlanan İtfaiye Hizmet Binası Koyulhisar Belediyesine devredildi. Hizmet binası ile birlikte tam donanımlı bir itfaiye aracı da göreve başladı.

Karadeniz Bölgesi'ne olan yakınlığıyla bilinen ve sayısız ormanı bulunan Koyulhisar'da yeni bir itfaiye hizmet binası yapımı tamamlandı. Maher Holding Sigorta Grubu'nun bir parçası olan Quick Sigorta tarafından yapımı üstlenilen itfaiye binasının açılışı gerçekleştirildi. İlçede düzenlenen açılışa protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Maher Holding Yönetim Kurulu İcra Başkanı Levent Uluçeçen, "Bizim standartlarımız çok yüksek. O standartları da burada yansıttık. Devamı için de bize ihtiyaç var. Bunu size bırakıp arkamızı dönüp gidemeyiz. Bir karıncanın bile yanmasını engellersek çok iyi olacak dedik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek hizmet binası açıldı. Yaklaşık 30 Milyon TL değerindeki hizmet binasına Maher Holding Yönetim Kurulu İcra Başkanı Levent Uluçeçen'nin anne ve babası Yurdagül Uluçeçen ve Erol Uluçeçen'in adı verildi. - SİVAS