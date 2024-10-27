Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye'de de hissedildi.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz yaptığı açıklamada, "Saat 20.07'de Adana Kozan'da meydana gelen 5.0 şiddetindeki deprem Osmaniye'mizde de hissedildi. Allah'a şükürler olsun şu ana kadar bir olumsuzluk yoktur. Takibimiz devam etmektedir. Osmaniye'mize, Adana'mıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - OSMANİYE
Son Dakika › Yerel › Kozan'da 5 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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