Kozan\'da emeklilere özel sosyal tesis hizmete açıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde emekli vatandaşlara özel hazırlanan emekli evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. İlçede bir ilk olma özelliği taşıyan merkez, emeklilere dinlenme, sohbet ve sosyal paylaşım alanı sunacak.

Kozan Belediyesi tarafından eski Millet Bahçesi içerisinde inşa edilen ve hizmete sunulan emekli evinin açılışına siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcileri, muhtarlar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Emeklilerin sosyal yaşamına katkı sunmak amacıyla oluşturulan merkezde, emekli vatandaşlar bir araya gelerek hem dinlenme hem de vakit geçirebilecekleri bir ortam sunuyor.

"Büyüklerimizin mutluluğu en büyük gücümüz"

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, açılışta yaptığı konuşmada, yıllarca ilçeye ve ülkeye emek veren vatandaşlara yönelik önemli bir hizmeti hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Atlı, "Hayatlarını bu memlekete emek vererek geçiren büyüklerimize yakışır bir eseri ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emekli evimiz, kadın-erkek ayrımı olmadan tüm emeklilerimizin ortak buluşma noktası olacak. Büyüklerimizin duası ve mutluluğu bizim en büyük gücümüzdür. Kozan'ımıza hayırlı olsun" dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler emekli evinde incelemelerde bulundu. - ADANA