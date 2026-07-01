Kozan'da emeklilere özel sosyal tesis hizmete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kozan'da emeklilere özel sosyal tesis hizmete açıldı

Kozan\'da emeklilere özel sosyal tesis hizmete açıldı
01.07.2026 09:32  Güncelleme: 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde emekli vatandaşlar için hazırlanan emekli evi, düzenlenen törenle açıldı. Merkez, dinlenme ve sosyal paylaşım alanı sunacak.

Adana'nın Kozan ilçesinde emekli vatandaşlara özel hazırlanan emekli evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. İlçede bir ilk olma özelliği taşıyan merkez, emeklilere dinlenme, sohbet ve sosyal paylaşım alanı sunacak.

Kozan Belediyesi tarafından eski Millet Bahçesi içerisinde inşa edilen ve hizmete sunulan emekli evinin açılışına siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcileri, muhtarlar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Emeklilerin sosyal yaşamına katkı sunmak amacıyla oluşturulan merkezde, emekli vatandaşlar bir araya gelerek hem dinlenme hem de vakit geçirebilecekleri bir ortam sunuyor.

"Büyüklerimizin mutluluğu en büyük gücümüz"

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, açılışta yaptığı konuşmada, yıllarca ilçeye ve ülkeye emek veren vatandaşlara yönelik önemli bir hizmeti hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Atlı, "Hayatlarını bu memlekete emek vererek geçiren büyüklerimize yakışır bir eseri ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emekli evimiz, kadın-erkek ayrımı olmadan tüm emeklilerimizin ortak buluşma noktası olacak. Büyüklerimizin duası ve mutluluğu bizim en büyük gücümüzdür. Kozan'ımıza hayırlı olsun" dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler emekli evinde incelemelerde bulundu. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Politika, Adana, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kozan'da emeklilere özel sosyal tesis hizmete açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan’da 14 mahkum cezaevi aracından firar etti Pakistan'da 14 mahkum cezaevi aracından firar etti
Karaman’da yaşlı adam bahçesinde ölü bulundu Karaman'da yaşlı adam bahçesinde ölü bulundu
Taksicilere NATO Zirvesi ayarı Taksicilere NATO Zirvesi ayarı
Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu
İtalya’da sıcaklar can alıyor: Ölü sayısı 10’a yükseldi İtalya'da sıcaklar can alıyor: Ölü sayısı 10'a yükseldi
81 ilde sokak çetelerine operasyon 117 şüpheli gözaltına alındı 81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı

08:44
Savaşın faturası ağır oldu Fon ayrılmazsa ordu çökecek
Savaşın faturası ağır oldu! Fon ayrılmazsa ordu çökecek
08:42
Mezuniyet töreninde skandal Filistinli öğrencinin boynundaki kefiyeyi çekip çıkardı
Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrencinin boynundaki kefiyeyi çekip çıkardı
08:33
Dördüncü maçında da gol yemeyen Meksika, Ekvador’u evine gönderdi
Dördüncü maçında da gol yemeyen Meksika, Ekvador'u evine gönderdi
07:51
Tarihte bir ilk Doların tahtı sallanıyor
Tarihte bir ilk! Doların tahtı sallanıyor
07:04
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı
06:53
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan atama Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 09:34:37. #.0.5#
SON DAKİKA: Kozan'da emeklilere özel sosyal tesis hizmete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.