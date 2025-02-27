Kozan\'da Kadınlar Yöresel Ürün Üretim Kursuna Katılıyor

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Adana'nın Kozan ilçesinde belediye tarafından "Yöresel Urünler Üretim, Paketleme ve Dijital Tanıtım Atölyeleri" projesiyle kadınlar yöresel lezzetleri yapmayı öğrendi.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı'nın öncülüğünde, ilçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla uygulamaya geçen projede 21 ev hanımı kursiyer, bölgenin yöresel ürünlerini ekonomiye kazandırmak için kursa katıldı.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Alev Ataş, "Amacımız, ilçemizin sahip olduğu yöresel gıda ürünleri potansiyelini değerlendirerek, kadın ve gençlerin ulusal standartlara uygun kaliteli ürünler üretmesi, paketlemesi ve satışı yoluyla geçim kaynaklarının iyileştirilmesi ve düzenli gelir elde etmelerine katkı sağlamaktır. Başkanımızla birlikte 2024 yılı Temmuz ayında proje sözleşmemizi imzalayarak faaliyetlerimize başladık. 2025 yılı Mart ayında tamamlanması planlanan proje kapsamında 'Yöresel Gıda Ürünleri Yapımı' kursu açıldı. Kadınlarımız yöreye özgü lezzetleri yapma becerisi kazandı. Biz de onların üretimlerine ve ekonomiye katkı sunmalarına tam destek veriyoruz" dedi.

Kurs eğitmeni Nihal Toklucaoğlu, "Kadınlarımız kursa katılarak aile ekonomilerine katkı sunuyor. Projede marmelat, reçel yapımı, sebze turşusu yapımı, mantı, erişte yapımı öğretildi" diye konuştu. - ADANA