Kozan'da Motosiklet-Traktör Çarpışması: Bir Yaralı

KOZAN'da traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü Mete Ç. yaralandı.

Kaza, saat 13.15 sıralarında Türkeli Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde meydana geldi. Mete Ç. yönetimindeki 33 AFY 969 plakalı motosiklet, sokağa dönüş yapan A.D.'nin kullandığı 80 DA 261 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, Mete Ç. yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı Mete Ç.'yi ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana),