Kozan’da 15 Temmuz anma programı - Son Dakika
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Kozan’da 15 Temmuz anma programı

Kozan’da 15 Temmuz anma programı
15.07.2026 23:16  Güncelleme: 23:17
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Adana'nın Kozan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programında yüzlerce vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla şehitleri andı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programında yüzlerce vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla şehitleri andı.

Kozan ilçesinde gerçekleşen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleşen programı, yürüyüş ile başladı. Yürüyüşe, şehit aileleri, gaziler, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Polis, zabıta ile orman yangın söndürme ekipleri de sirenleriyle korteje eşlik etti. 15 Temmuz Demokrasi Anıtı'na yürüyen vatandaşlar, burada açılan 15 Temmuz fotoğraf sergisini gezdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Müftüsü Mustafa Kaya tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak dua edildi.

Programda konuşan Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, 15 Temmuz hain darbe girişiminin milletin kararlı duruşuyla engellendiğini belirterek, "Bundan tam 10 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine sızmış hainlerin darbe girişimine şahit olduk. Bu hainler her şeyi hesap etmişti ancak bu milletin vatan söz konusu olduğunda şehit olmayı göze alacağını hesap edemediler. Vatandaşlarımız tankların, topların önüne yattı. Bu millet vatanı için canını her zaman hiçe sayacaktır. Başta 15 Temmuz şehidimiz Aytekin Kuru ve gazimiz Oğuzhan Konuralp olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum" dedi.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ise 15 Temmuz'un milletin demokrasiye sahip çıktığı tarihi bir gün olduğunu ifade ederek, "Kozan olarak bugün tek yürek olduk. 15 Temmuz, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimizin sokaklara çıkarak demokrasiye sahip çıktığı bir kahramanlık destanıdır. O geceyi, milletin iradesine sahip çıkanları ve Kozanlı şehidimiz Aytekin Kuru'yu asla unutmayacağız. Allah bir daha bu millete 15 Temmuz marşları yazdırmasın " diye konuştu.

Programda darbe girişimi gecesini anlatan sinevizyon gösterimi izletildi.

Anma programı mehteran takımının gösterisiyle sona ererken, kent genelindeki camilerden 00.15'te okunan selalarla 15 Temmuz şehitleri dualarla yad edilecek. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kozan’da 15 Temmuz anma programı - Son Dakika

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