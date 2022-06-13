2017 yılında Ağrı 'da teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Bolat'ın babası yakalandığı kolon kanseri hastalığına yenik düşerek Kozan Merkez Varsaklar Mahallesindeki evinde vefat etti. Cenazesi bugün öğle namazına müteakip Kozan Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Kozan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kozanlı şehidin babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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