Kozanlı şehit ailelerinden 12 kahraman asker için dua

Adana'nın Kozan ilçesinde Şehit ve Gazi Aileleri Derneği öncülüğünde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit olan 12 asker için mevlit programı düzenlendi.

Kozan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ali Rumi Küntaş, programda yaptığı konuşmada "Bu ay Muharrem ayı, aşure ayı olduğundan dolayı şehitlerimiz ve gazilerimiz adına böyle bir etkinlik planlamıştık. Ancak Kuzey Irak'taki metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit olan 12 kahramanımız nedeniyle programı erkene aldık. Ruhlarına değsin istedik. Kozan'ın vatan mücadelesindeki yeri başka ve Kozan'da 70'in üzerinde şehidimiz, 54 gazimiz var. Terör örgütü ortaya çıktıktan sadece iki yıl sonra Kozan ilk terör şehidini verdi. İlçemiz, vatan savunmasında onlarca şehidimiz ve gazimiz ile her zaman önde olmuştur. Kozan Belediyesi'nin ilçemize yapılacak şehitler anıtına gazi ve şehit ailelerimizin adını yazdıracak olması bizleri gururlandırdı. Amacımız; bu vatan için candan vazgeçen kahramanlarımızın hatıralarını gelecek nesillere aktarmaktır" dedi.

İlçe Müftüsü Mustafa Kaya Kuran-ı Kerim okuyarak vatanın birlik ve bütünlüğü için dua etti. Etkinlik sonunda şehit ailelerine ve vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Programa, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkan Yardımcıları, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, ilçe protokolü, kurum müdürleri, meclis üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. - ADANA