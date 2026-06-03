Kozluk'ta Kalp Krizi Geçiren Adam Kurtarıldı

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'nde mantar toplamak için çıktığı Beydağı'nda kalp krizi geçirerek mahsur kalan 47 yaşındaki Selim Kaygusuz, askeri helikopterle kurtarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Kozluk Mahallesi'nde meydana geldi. Mantar toplamak için araziye çıkan 55 yaşındaki İrfan Kaygusuz, akrabası 47 yaşındaki Selim Kaygusuz'un kalp krizi geçirdiğini ve mahsur kaldıklarını belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

ASKERİ HELİKOPTERLE KURTARILDI

Şahısların bulunduğu arazi kesiminin sarp ve engebeli olması nedeniyle AFAD ve UMKE ekipleri tarafından 2. Ordu Komutanlığından yardım talep edildi. Bunun üzerine 2. Ordu Komutanlığı Tulga Kışlası'ndan askeri helikopter görevlendirildi.

Mahsur kalan Selim Kaygusuz, askeri helikopterle bulunduğu bölgeden alınarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaygusuz'un yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği, bilincinin açık olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.