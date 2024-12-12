Kozmetik Ürünler Göz Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Kozmetik Ürünler Göz Sağlığını Tehdit Ediyor

Kozmetik Ürünler Göz Sağlığını Tehdit Ediyor

Uzmanlar, yanlış kozmetik kullanımı ve hijyenin göz enfeksiyonlarına yol açabileceğini vurguladı.

12.12.2024 10:29
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Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şermin Ünal İpçioğlu, yanlış ve bilinçsiz kozmetik ürün kullanımının göz sağlığı için büyük risk oluşturduğunu kaydetti.

Medicana Bursa Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şermin İpçioğlu, günlük hayatta makyaj yaparken yanlış ve bilinçsiz kozmetik ürün kullanımının ve makyaj hijyenine dikkat edilmemesinin göz sağlığı için büyük risk oluşturduğunu söyledi. Mağazalarda veya ortak kullanım alanlarındaki deneme ürünlerinin de göz sağlığını tehdit edebileceğini belirten İpçioğlu, "Göz enfeksiyonu geçirmekte olan bir kişiye makyaj malzemenizi verirseniz, gözünüz enfeksiyon kapabilir. Her kozmetik ürünü gibi makyaj malzemelerinin de belirli bir kullanım süresi vardır. Makyaj malzemeleri açıldıktan sonra belli bir süre içinde kullanılmalıdır. Bu süre genel olarak 3 ya da 4 ay olarak kabul edilmekle birlikte, makyaj malzemesinin özelliğine göre süre değişebilir. Kullanım süresi dolan malzeme bitmese bile atılmalıdır çünkü süresinden daha fazla kullanılan makyaj malzemelerinin hemen hemen hepsinde bakteri ürediği kanıtlanmıştır" diye konuştu.

Makyaj malzemelerinde bulunan etkin ve koruyucu maddelerin alerjik bünyesi olan kişilerde göz alerjisine sebep olabileceğini vurgulayan Op. Dr. İpçioğlu, "Alerjik bir bünyeniz varsa ve birden çok kozmetik ürünü aldıysanız, bunları sırayla denemeli ve alerji yapmadığına emin olduğunuz ürünleri kullanmaya devam etmelisiniz. Kirpik diplerinde göz sınırlarını belirgin hale getirmek için eyeliner veya göz kalemi kullanırken, kirpiklerin göze yakın olan iç kısmına değil, dışına sürmeye dikkat etmelisiniz çünkü kirpiklerin göze yakın olan iç kenarlarında gözyaşına katkıda bulunan meibomean yağ bezleri bulunur. Bu bezler, makyaj yapılırken tıkanırsa gözyaşı kalitesizleşir ve gözde batma, yanma, kızarma gibi rahatsızlıklara sebep olabilir. Hatta göz kapağında arpacık gibi enfeksiyonlar gelişebilir. Rimel, kalem, far gibi göz makyajı ürünlerini uygularken, uygulama yönü gözden dışarıya (uzağa) doğru olmalıdır. Böylece ürünleri sürmek için kullandığınız fırça, kalem gibi araçların saydam tabakaya (kornea) batma ihtimali azalır. Makyaj yaparken bir ürün gözünüze batarsa önce bol suyla yıkamalı, gözde rahatsızlık devam ederse göz hekimine danışılmalıdır" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kozmetik Ürünler Göz Sağlığını Tehdit Ediyor - Son Dakika

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