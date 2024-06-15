Kronik hastalığı olan oğlunun tedavi masraflarını karşılamak için minibüste köfte satan anne - Son Dakika
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Yerel

Kronik hastalığı olan oğlunun tedavi masraflarını karşılamak için minibüste köfte satan anne

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan Sultan Ciniviz, 24 yaşındaki kronik hastalığı olan oğlunun tedavi masraflarını karşılamak için minibüste köfte satarak para biriktiriyor. Ciniviz, evin geçimini sağlamak ve oğlunun sağlık giderlerini karşılayabilmek için büyük bir fedakarlık örneği sergiliyor.

15.06.2024 11:36
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Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan Sultan Ciniviz, 24 yaşındaki kronik hastalığı olan oğlunun tedavi masraflarını karşılamak için büyük bir fedakarlık örneği sergiliyor. Ciniviz, evin geçimini sağlamak ve oğlunun sağlık giderlerini karşılayabilmek için minibüste köfte satarak para biriktiriyor.

Yedi yıl önce eşinin geçirdiği trafik kazası sonrasında evin tüm yükünü üstlenmeye karar veren Sultan Ciniviz, maddi sıkıntılara rağmen kimseden yardım talep etmedi. Ciniviz, en iyi yaptığı işi yaparak ailesine destek olma kararı aldı ve eski bir minibüsü temin ederek içini mutfak şeklinde tasarladı. Ciniviz, minibüste kendi yaptığı köfte ve ızgara çeşitlerini satarak ailesinin geçimini sağlamaya başladı.

Sultan Ciniviz, müşterilerine daima en kaliteli ve lezzetli köfteleri sunmaya özen gösteriyor. "Kendimin yemediği hiçbir şeyi müşterilerime de yedirmem," diyen Ciniviz, minibüsünde yaptığı köfteleri evde hazırladığını belirtti. İlk başlarda zorluklar yaşadığını ancak zamanla bu işe alıştığını söyleyen Ciniviz, daimi müşterilerinin desteğiyle evinin geçimini ve hasta oğlunun hastane masraflarını karşılamaya çalıştığını ifade etti.

Geçmişte restoran ve kafelerin şikayetleri üzerine Arhavi Belediyesi tarafından dört kez yer değiştirmek zorunda kalan Ciniviz, Belediye Başkanı Turgay Ataselim'in desteğiyle ilk yerine geri döndü. Bu duruma çok sevinen Ciniviz, "Turgay Başkanımızdan Allah razı olsun, bizi düşündü ve ait olduğumuz eski yerimize geri kazandırdı. Çok mutluyuz, kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

Sultan Ciniviz'in bu azimli mücadelesi, ailesi için gösterdiği fedakarlık ve özveri, çevresindeki insanlar tarafından büyük takdirle karşılanıyor. Minibüsünde köfte satarak hem ailesinin geçimini sağlayan hem de hasta oğlunun tedavi masraflarını karşılamaya çalışan fedakar anne, gayreti ile herkese ilham veriyor. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kronik hastalığı olan oğlunun tedavi masraflarını karşılamak için minibüste köfte satan anne - Son Dakika

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