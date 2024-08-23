KTO\'da Mustafa Nevzat Hamurkar Toplantı Salonu Açıldı

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Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) eski başkanlardan Mustafa Nevzat Hamurkar'ın ismini taşıdığı toplantı salonu açıldı.

KTO'da düzenlenen açılış töreninde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; "Şehrimizin gelişimine önemli kaktılar sunan eski başkanlarımızı unutmamak ve unutturmamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bizler hem 'marifetin iltifata tabi' olduğuna inandığımız için hem de ahde vefamızı göstermek amacıyla içerisinde bulunduğumuz bu toplantı salonunun ismini Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile 'Mustafa Nevzat Özhamurkar Toplantı Salonu' olarak değiştirmeye karar verdik. Kıymetli büyüğümüz ve aynı zamanda Yüksek İstişare Kurulu Üyemiz Mustafa Nevzat Özhamurkar bizler için çok değerli bir isim. 1983 - 1992 yılları arasında Odamız Yönetim Kurulu Başkanlığı, TOBB Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Vekilliği yapmış şu anki Odamızın mevcut hizmet binamızın arsasının alınmasında büyük emekleri olan, daha sayamadığım birçok kurumda başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş, son olarak ta Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini yürütmüş olan, büyüğüm Mustafa Nevzat Özhamurkar'ın özellikle bendeki yeri de çok farklı. Yapacağım işlerde akıl danıştığım, sohbetinden çok keyif aldığım değerli bir büyüğüm. Bunu zaman zaman yaptığım toplantılarda da örnekler vererek dile getiriyorum. Rabbim kendine sağlıklı uzun ömürler versin. Bu toplantı salonumuza değerli büyüğümüzün; 'Ortaklıkta, içiniz bozulmazsa işiniz bozulmaz', 'Ok gibi doğru olursan, hedefe varırsın. Yay gibi eğri olursan elde kalırsın', 'Rezil kardan, şerefli zarar iyidir' gibi özlü sözlerini herkese örnek olması, rehber olması açısından duvarlara yazdırdık. Bizler; Kayseri Ticaret Odası Yönetimi olarak, eski başkanlarımızın adını her daim yaşatacağız. Bizler de burada emanetçiyiz. Sivil toplum kuruluşlarında çalışmak kendi işletmenizde çalışmaktan daha farklı bir pozisyonu gerektiriyor. Yeri geliyor, Ailenizi ve işinizi unutuyorsunuz. Kendi derdiniz ile değil başkasının derdini kendi derdiniz sayarak çözmek için gayret ediyorsunuz" dedi. Mustafa Nevzat Hamurkar ise konuşmasında, kararı alanlara teşekkürlerini ileterek; "Bu salona ismimin verilmesi onur vesilesi oldu. İnşallah burada vatana, millete hayırlı toplantılar olur" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile toplantı salonunun açılışı yapıldı. - KAYSERİ