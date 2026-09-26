KTÜ Rektörü Çuvalcı, yaklaşık 30 bin 600 öğrenci ve 4 bin 314 yeni kaydı açıkladı - Son Dakika
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KTÜ Rektörü Çuvalcı, yaklaşık 30 bin 600 öğrenci ve 4 bin 314 yeni kaydı açıkladı

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KTÜ Rektörü Çuvalcı, yaklaşık 30 bin 600 öğrenci ve 4 bin 314 yeni kaydı açıkladı
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KTÜ Rektörü Çuvalcı, üniversitede yaklaşık 30 bin 600 öğrencinin eğitim gördüğünü, bu yıl 4 bin 314 öğrencinin kayıt yaptırdığını açıkladı. Çuvalcı, öğrenci affı ve yeni kayıtlarla sayının 31 bine yaklaşacağını, 2 bin 200'ü aşkın uluslararası öğrenci bulunduğunu belirtti.

(TRABZON) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, üniversitede yaklaşık 30 bin 600 öğrencinin eğitim gördüğünü, bunların 2 bin 200'den fazlasının uluslararası öğrenci olduğunu açıkladı. Çuvalcı, bu yıl 4 bin 314 öğrencinin kayıt yaptırdığını; araştırma projeleri, patentler, yapay zeka uygulamaları ve afet çalışmalarına ilişkin verileri de paylaştı.

KTÜ Rektörlüğü, Trabzon'daki basın mensuplarının katılımıyla Yıllık Performans Değerlendirme Toplantısı düzenledi. Toplantıya Rektör Çuvalcı'nın yanı sıra rektör yardımcıları Prof. Dr. Bünyamin Er ve Prof. Dr. Ömer Faruk Ursavaş, Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Cemil Rakıcı, Trabzon Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş ve Trabzon Teknokent Genel Müdürü Gürbüz Odabaşı katıldı.

"ÖĞRENCİ SAYISI 31 BİNE YAKLAŞACAK"

Çuvalcı, üniversitedeki öğrenci sayısının yaklaşık 30 bin 600 olduğunu, öğrenci affı kapsamındaki kayıtlar ve yeni kayıtlarla sayının 31 bine yaklaşacağını söyledi. Bu yıl kayıt yaptıran 4 bin 314 öğrencinin Türkiye'nin farklı illerinden geldiğini belirten Çuvalcı, KTÜ'de 2 bin 200'ü aşkın uluslararası öğrencinin de öğrenim gördüğünü kaydetti.

ARAŞTIRMA, YAYIN VE PATENT VERİLERİNİ PAYLAŞTI

KTÜ'nün araştırma ve yayın kapasitesinin arttığını ifade eden Çuvalcı, Q1 kategorisindeki akademik makalelerde yüzde 70 artış sağlandığını söyledi. Çuvalcı'nın paylaştığı verilere göre KTÜ, TÜBİTAK 1001 projelerinde Türkiye sekizincisi, sanayi iş birlikli yayın performansında üçüncü, patent tescilinde ise ikinci sırada yer aldı.

AFET ARAŞTIRMALARINDA DRONE DESTEKLİ ÇALIŞMALAR

Çuvalcı, üniversitenin kurumsal işlemlerinde kağıt kullanımını azaltmaya yönelik yerli yazılımlar geliştirildiğini; Farabi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitelerinde dijital takip sistemleri ve klinik karar süreçlerine yönelik yapay zeka uygulamalarının hayata geçirildiğini aktardı.

KTÜ bünyesinde kurulan Afet Araştırma Enstitüsü'nün çalışmalarına da değinen Çuvalcı, heyelan, deprem ve yapı sağlığı alanlarında erken uyarıya katkı sağlaması hedeflenen drone destekli çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: ANKA
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