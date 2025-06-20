Kuaförde Sıkışan Güvercin İtfaiye Ekipleri tarafından Kurtarıldı

Kuaförün havalandırma boşluğuna sıkışan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

SİVAS - Sivas'ta bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin itfaiye ekiplerince kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Olay, Sivas Sularbaşı Mahallesi Kepenek caddesinde bulunan bir bayan kuaföründe meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, havalandırma boşluğundan gelen sesler üzerine bir kuşun havalandırma boşluğunda sıkıştığını fark eden kuaför sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, Havalandırma boşluğunu kapaklarını açarak müdahale ettiler. İçeride bir güvercini sıkıştığını fark eden itfaiye ekipleri güvercini sıkıştığı yerden kurtardılar. Kurtarılan güvercin daha sonra itfaiye ekipleri tarafından tekrar doğal ortamına bırakıldı.