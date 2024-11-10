Küba açıklarında 5.9 ve 6.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Küba, art arda depremlerle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Küba'nın güneyindeki Granma eyaletinde yer alan Bartolome Maso açıklarında 5.9 ve 6.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremler, Bartolome Maso'dan yaklaşık 40 kilometre uzakta meydana geldi. Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Yerel › Küba'da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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