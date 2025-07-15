Kubba: "15 Temmuz, Milletimizin Birlik ve Direniş Destanıdır"

Medical Point Gaziantep Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Hayrullah Kubba, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kubba, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi sergilediği kahramanlık duruşunun, demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkma konusundaki kararlılığını tüm dünyaya gösterdiğini vurguladı.

"Birlik ruhu, demokrasimizin teminatıdır"

Hayrullah Kubba mesajında, "15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin demokrasiye olan inancı, vatan sevgisi ve fedakarlık ruhu, tarihe silinmez bir iz bırakmıştır. O gece sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda bağımsızlığımıza ve ortak geleceğimize yapılan bir saldırı püskürtülmüştür. Genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle meydanlara çıkan halkımız; canı pahasına demokrasiyi savunarak dünyaya unutulmaz bir mesaj vermiştir. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, onların emanetine sahip çıkmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu anlamlı gün, bize göstermiştir ki, milletçe kenetlendiğimizde, hiçbir güç irademize zincir vuramaz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, tüm kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum. Halkımıza kaliteli sağlık hizmeti sunmanın ötesinde, ülkemizin birlik ve beraberlik içinde daha güçlü yarınlara ulaşması için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. 15 Temmuz ruhunu yaşatmak, sadece anmakla değil; ortak değerlerimize sahip çıkarak mümkün olur" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP