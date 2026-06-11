Küçük A.E.'ye Duygu Dolu Doğum Günü - Son Dakika
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Küçük A.E.'ye Duygu Dolu Doğum Günü

Küçük A.E.\'ye Duygu Dolu Doğum Günü
11.06.2026 12:37
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Trabzon'da kanserle mücadele eden A.E. için düzenlenen moral etkinliği duygusal anlara sahne oldu.

Trabzon'da kanserle verdiği zorlu mücadelede uygulanan tedavilere yanıt vermediği gerekçesiyle tedavi süreci sonlandırılan 8 yaşındaki A.E. için doğum gününde düzenlenen moral etkinliği, duygu dolu anlara sahne oldu. Küçük yaşına rağmen hayata tutunma mücadelesi veren A.E., kendisi için bir araya gelen yüzlerce kişinin sevgisiyle karşılandı.

"Biriniz Bin Olsun" Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonda gönüllüler, Trabzon'da buluştu. Ellerinde balonlar, yüreklerinde umut taşıyan vatandaşlar, A.E.'ye yalnız olmadığını hissettirmek için tek yürek oldu. Balonlarla süslenen araçlar ve gökyüzünü aydınlatan meşaleler eşliğinde etkinlik alanına gelen küçük çocuk, alkışlar arasında yürürken duygu dolu anlar yaşandı.

Aynı gün 8. yaşını kutlayan A.E. için hazırlanan doğum günü sürprizi de etkinliğe ayrı bir anlam kattı. Pamuk Prenses kostümü giyen bir gönüllünün elinden tutarak kalabalığın arasından ilerleyen A.E., kendisi için hazırlanan pastayı kesti. Etkinlik boyunca düzenlenen sürprizlerle unutulmaz anlar yaşayan A.E. için daha sonra balonlarla süslenen araçlardan oluşan uzun bir konvoy, kornalar eşliğinde şehir turu attı.

"Doğum gününde ona unutulmayacak bir gün yaşatalım istedik"

Biriniz Bin Olsun Derneği Kurucu üyelerinden Hakan Aytürk, moral amaçlı bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, "Maalesef doktorlarımız çok uğraşmış lakin çocuğumuzun hastalığına karşılık vermemiş. Tedaviye yanıt vermediği için evine yollamışlar. Bizim arkadaşlarımız çocuğu bulmuşlar. Ailesi ile iletişime geçtiler. Moral amaçlı bir etkinlik yapmak istedik. Aile izin verince arkadaşlarımızla birlikte organize olduk. Doğum gününde ona unutulmayacak bir gün yaşatalım istedik. Motivasyon olsun istedik, belki o sayede hastalığını atlatabilir. Çok sayıda üyemizin katılımı oldu. Allah razı olsun. Yoldan geçerken korna çalanlar oldu. Çok güzel bir etkinlik oldu. Arkadaşlarımızla toplandıktan sonra balonlarımızı hazırladık. Bir koridor oluşturduk ve meşaleler eşliğinde yürüdü. İnşallah sağlığına kavuşur. Onu bırakmayacağız. Çok mutlu ve heyecanlıydı. Ne olduğunu anlamadı. Tekrarını da istiyor. Şu anda bir süreçten geçiyor. Mikrop kapmaması gerekiyor" dedi.

Biriniz Bin Olsun Derneği'nin iyilik yapmak için yola çıktığını kaydeden Aytürk, "Derneği kurmadan önce 6-7 yıl öncesine dayanan bir geçmişimiz vardı. Bayramlarda toplanıp gıda kolileri dağıtırdık. Sonrasında devlete bağlı olmak istedik ve derneğimizi kurduk. Daha resmi ve düzenli olduk. Trabzon'da iyiliğe talibiz. Gönülle bu işi yapıyoruz. Kimsenin bir kuruş para aldığı yok. Aksine biz kendi cebimizden veriyoruz. Bağışçılarımız var. Allah onlardan razı olsun. Güzel bir aile olduk" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Doğum Günü, 3. Sayfa, Trabzon, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Küçük A.E.'ye Duygu Dolu Doğum Günü - Son Dakika

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