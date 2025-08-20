Küçük Berra'nın Trajik Ölümü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Küçük Berra'nın Trajik Ölümü

Küçük Berra\'nın Trajik Ölümü
20.08.2025 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

4 yaşındaki Berra, kreşteki havuz etkinliğinde geçirdiği havale sonrası hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir özel kreşteki havuz etkinliğinde girdiği havuzda iddiaya göre havale nöbeti geçirip boğulma tehlikesi yaşayan ve 7 gün sonra hayatını kaybeden 4 yaşındaki Berra, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Olay, 12 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi'ndeki özel bir kreşte meydana geldi. İddiaya göre, kreşte düzenlenen yüzme etkinliği için havuzda bulunan Berra Dizi, havale nöbeti geçirdi. Havuzda boğulma tehlikesi geçiren küçük kız, durumu fark eden öğretmenleri tarafından sudan çıkarılarak ilk müdahalesi yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, solunum sıkıntısı nedeniyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren Berra, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Gözyaşları arasında defnedildi

Berra'nın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Turgutalp Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından İsaören Kent Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, İnegöl, Yerel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Küçük Berra'nın Trajik Ölümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti
Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
Myanmar’da ordudan hava saldırısı: 32 ölü Myanmar'da ordudan hava saldırısı: 32 ölü
Galatasaray ayrılığı duyurdu: Derrick Köhn’ün yeni adresi Almanya Galatasaray ayrılığı duyurdu: Derrick Köhn'ün yeni adresi Almanya
Arda Real Madrid’de ilk 11’de sahaya çıktı İşte alınan sonuç Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Denizli’de kaza: 2 genç hayatını kaybetti Denizli'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti

17:27
Memur-Sen: Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 18:27:51. #7.11#
SON DAKİKA: Küçük Berra'nın Trajik Ölümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.