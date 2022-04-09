Küçük Dibekdere'de iftar yemeği - Son Dakika
Üye Girişi

Küçük Dibekdere'de iftar yemeği

09.04.2022 11:04
Küçük Dibekdere'de iftar yemeği

Küçük Dibekdere mahallesinde düzenlenen iftar programa Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke'nin yanı sıra, AK Parti Muğla Milletvekili M.

Küçük Dibekdere mahallesinde düzenlenen iftar programa Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke'nin yanı sıra, AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, İlçe Emniyet Müdürü Nedayi Atakan, İlçe Müftüsü Yusuf Yaşar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Cihan Kuran, Küçük Dibekdere Mahalle Muhtarı Hasan Akdeniz, Büyük Dibekdere Mahalle Muhtarı Ahmet Acar, AK Parti İlçe Başkanı Emin Çelik, mütevelli heyeti ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mahalle halkının yoğun katılım gösterdiği iftar yemeği öncesi mahalleli ile sohbet eden ve sorunları dinleyen Kaymakam Böke, mahalle halkına teşekkür ederek geleneksel hale gelmesi planlanan 8 Nisan programlarının önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini söyledi. - MUĞLA

Küçük Dibekdere'de iftar yemeği
Küçük Dibekdere'de iftar yemeği
Küçük Dibekdere'de iftar yemeği
Küçük Dibekdere'de iftar yemeği
Küçük Dibekdere'de iftar yemeği
Küçük Dibekdere'de iftar yemeği

YORUMLAR
500
Bodrum'un 'teknolojik çobanı' sürüsünü GPS cihazıyla izliyor Bodrum'un 'teknolojik çobanı' sürüsünü GPS cihazıyla izliyor Son dakika haberi! BİTLİS'TE, ŞEHİT AİLELERİNE İFTAR YEMEĞİ DÜZENLENDİ Son dakika haberi! BİTLİS'TE, ŞEHİT AİLELERİNE İFTAR YEMEĞİ DÜZENLENDİ

Mustafa Ünver Böke, iftar yemeği, AK Parti, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Küçük Dibekdere'de iftar yemeği - Son Dakika


Son Dakika
11:03 Kanlı Kramatorsk saldırısının ardındaki isim belli oldu! General Dvornikov'a kahramanlık madalyasını Putin vermişti
10:58 Tamire götürülen cep telefonu bataryasının bomba gibi patladığı anlar
10:55 Okula gitmek için yola çıktı, sokak köpeğinin saldırısına uğradı: İşte o görüntüler
10:53 Giresun'da iş kazası: İş makinesi 50 metrelik dere yatağına düştü, sürücüsü yaşamını yitirdi
10:51 Galatasaray, Kadıköy'de bir başka iddialı: İki sezondur Kadıköy'de kaybetmiyor
10:27 CHP Milletvekili Tuncay Özkan, Erbakan'ı anlatırken gözyaşlarını tutamadı: Tutuklandığımda ilk avukat gönderenlerden biriydi, asla unutmam
10:22 Zelenski tren garında 52 insanın öldüğü katliamdan Putin'i sorumlu tuttu: Bu sınırı olmayan kötülük cezalandırılmalı!
10:16 NBA'in ünlü ismi LeBron James'ten, Fenerbahçe kadın basketbol takımına büyük övgü
10:13 Yeşilçam'ın yakışıklı jönü İzzet Günay zamana meydan okuyor! Formülü verdi: Hayatımı temiz havada geçiriyorum
10:10 100 yaşındaki köpek balığının içini açtılar ve gördükleri karşısında şaşkına düştüler: Meğer bebekmiş!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 11:10:56. #1.11#
SON DAKİKA: Küçük Dibekdere'de iftar yemeği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement