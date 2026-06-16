Küçük Ecenur'dan Depremzedelere Destek - Son Dakika
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Küçük Ecenur'dan Depremzedelere Destek

Küçük Ecenur\'dan Depremzedelere Destek
16.06.2026 09:42
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11 yaşındaki Ecenur, mavi kapak toplayarak depremzedelere umut olmayı hedefliyor.

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşanan depremlerin ardından evleri yıkılan ve ailesiyle birlikte Eskişehir'e göç etmek zorunda kalan 11 yaşındaki Ecenur İnci Olgun, memleketindeki depremzedelere destek olmak için, eğitim döneminin başından bu yana yaklaşık 500 kilogram mavi kapak topladı. 5'inci sınıf öğrencisi Ecenur, hedefinin 1 tona ulaşmak olduğunu belirterek tüm Türkiye'den destek beklediğini dile getirdi.

Hatay'da yaşanan büyük afetlerin ardından memleketinden uzakta olmasına rağmen geride bıraktığı arkadaşlarını unutmayan küçük Ecenur, kendi imkanlarıyla bir iyilik kampanyası başlattı. Boyundan büyük bir sorumluluk üstlenerek mavi kapak toplamaya başlayan küçük kızın bu duyarlı davranışına okul yönetimi, öğretmenleri ve sınıf arkadaşları da kayıtsız kalmadı. Kısa sürede büyüyen kampanyada şu ana kadar yarım ton kapak biriktirilirken, toplanan kapaklardan elde edilecek gelirin deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine umut olması hedefleniyor.

"Sizin küçük bir iyiliğiniz depremzedelere umut olsun"

Başlattığı kampanyanın ortaya çıkış sürecini anlatan 5'inci sınıf öğrencisi Ecenur İnci Olgun, aklının hep memleketinde kaldığını ifade ederek, "Eskişehir'e geldim ama hep aklım fikrim, hep depremzede arkadaşlarımda kaldı. Düşündüm taşındım ve bu kampanyayı başlatmak istedim. Anneme danıştım, öğretmenlerime danıştım ve onlar da kabul ettiler. Dönemin başından beri mavi kapak topluyorum. 500 kilogram civarı olmuştur, bin kilograma yakın da kapak toplamamız gerekecek. Okulum destek oluyor, arkadaşlarım çok destek oluyor. Lütfen mavi kapakları çöpe atmayın. Başka şehirde olanlar bir yerde toplayıp Eskişehir'e göndersinler. Her zaman bekleriz. Depremin kırdığı kalpleri birlikte iyileştirelim. Sizin küçük bir iyiliğiniz depremzedelere umut olsun" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçük Ecenur'dan Depremzedelere Destek - Son Dakika

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