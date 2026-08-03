Küçük Erolcan\'ın Hayali Gerçekleşti

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde çiftlik kurma hayaliyle büyüttüğü tavuklarının telef olmasının ardından "Tavuklarıma gıran girdi" diyerek yaşadığı üzüntüyü sosyal medyada paylaşan 9 yaşındaki Erolcan Helli'nin hayalleri, hediye edilen iki kuzuyla yeniden yeşerdi.

Toprakkale ilçesi Tüysüz beldesinde yaşayan 9 yaşındaki Erolcan Helli, çiftlik kurma hayaliyle aldığı tavukları büyütmeye başladı. Tavuklarını satarak kuzu almayı planlayan küçük Erolcan'ın tüm tavukları hastalık nedeniyle telef oldu. Yaşadığı üzüntüyü cep telefonuyla çektiği videoda, "Tavuklarıma gıran girdi" sözleriyle anlatan Erolcan'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Videoyu izleyen Kahramanmaraş'ta mekanik ustası 20 yaşındaki Yusuf Azim Yardımcı, küçük çocuğun hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Osmaniye'ye gelen Yardımcı, Erolcan'ı evinde ziyaret ederek, iki kuzu hediye etti. Kuzuları görünce büyük mutluluk yaşayan Erolcan, çiftlik kurma hayaline kavuşmanın sevincini yaşadı.

Kendisine hediye edilen kuzular nedeniyle büyük sevinç yaşadığını, hayalini kurduğu çiftliği kurmak için çalışmaya devam edeceğini söyleyen Erolcan Helli, "Tavuk besliyordum. Tavuklarıma gıran hastalığı geldi ve hepsi öldü. Sosyal medyada bir video paylaştım. Sağ olsun Yusuf ağabeyim de o videoyu görmüş ve bana yardım etmek için iki tane kuzu aldı. Tavukları büyütecektim, arasından horozları satıp kuzu alacaktım ve bununla bir çiftlik kuracaktım. Hayalim bir çiftlik sahibi olmaktı. Hayvanları seviyorum, beslemek istiyorum. Evimde illaki bir hayvan olsun istiyorum. Kuşlarım oldu, köpeğim oldu, kedim oldu. Tavukla başlamış oldum bu işe ama gıran mevsimine denk geldik. Gıran mevsiminde de tavuklarıma gıran geldi. Nereden geldiğini ben de bilmiyorum. İlacını da geç verdiğimiz için maalesef hepsini kaybettim. Sadece geriye iki tanesi kaldı. Onlar da şimdi nerede bilmiyorum" diye konuştu.

"Kendi küçüklüğümü gördüm" diyerek Erolcan'ın hayaline ortak oldu

Erolcan'ın azmi ve hayallerinden etkilenip, destek olmak için Kahramanmaraş'tan geldiğini söyleyen Yusuf Azim Yardımcı, "Erolcan'ın sosyal medyada paylaştığı videolardan dolayı kendimizi sorumlu hissettik ve kalkıp buralara kadar geldik. Videoda tavuklarının hastalıktan dolayı öldüğünü anlatıyordu. Hayalinin tavukları büyütüp satarak kuzu almak ve zamanla bunu büyütmek olduğunu söylüyordu. Biz de buna bir vesile olmak istedik. En azından başlangıç olsun diye Erolcan'a iki tane kuzu hediye ettik. İnşallah bununla başlar, ileride daha büyük çiftlikler ve işletmeler kurar. Henüz 9 yaşında. 10 yaşına bile girmemiş bir çocuğun bu kadar girişken ve konuşkan olması beni çok mutlu etti, aynı zamanda şaşırttı. Açıkçası kendi küçüklüğümü gördüm. Böyle durumlarda destek olmayı hiçbir zaman esirgemem. Özellikle bir çocuk olduğunda destek olmak beni çok mutlu ediyor. En az Erolcan kadar ben de ona bu hediyeyi verip yüzündeki tebessümü görünce mutlu oldum. İnşallah bunun devamı gelir" dedi.

Torununun hayvanları sevdiğini ve sürekli onlarla ilgilendiğini söyleyen dede Erol Helli, "İşte tavuğa çok hevesi vardı. Tavuklarının da hepsi gırandan öldü. Toplam 31 tane tavuğu telef oldu. Onları satıp, Kurban Bayramı'nda kuzu alacaktı ama nasip olmadı. Şimdi Yusuf kardeşimiz iki tane koyun getirdi. Sağ olsun, Allah razı olsun" dedi.