Küçük Kızdan Vali Bakan'a Teşekkür - Son Dakika
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Yerel

Küçük Kızdan Vali Bakan'a Teşekkür

Küçük Kızdan Vali Bakan\'a Teşekkür

Amasya'daki halk gününde Vali Önder Bakan, bir kız çocuğuna hediye verdi, duygusal anlar yaşandı.

06.11.2024 18:48
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Amasya'da düzenlenen halk gününe annesiyle birlikte katılan küçük kız kendisine oyuncak bebek hediye eden Vali Önder Bakan'a sarılarak teşekkür etti. Vali Bakan o anların fotoğrafını "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" notuyla paylaştı.

Vatandaşlarla tokalaşıp yakından ilgilenen Vali Bakan, "Halk günü toplantısında kıymetli vatandaşlarımızla görüşerek, talep ve sorunlarını dinledik. İnsanımızın, bizlere ihtiyaç duydukları her an yanlarında olmak, asli ve öncelikli görevimizdir" dedi.

Toplantıda, Vali Yardımcısı Adem Ünal ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Yakup Türköz de yer aldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçük Kızdan Vali Bakan'a Teşekkür - Son Dakika

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