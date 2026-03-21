Küçük Motosikletçi Kerem Pistlere Hazırlanıyor

Bursa'da daha 2 yaşındayken denge bisikletini rahatlıkla kullanmayı, 4,5 yaşındayken ise motosiklete binen 8 yaşındaki Kerem Aydın, ailesinin de desteği ile ileride pistlere çıkmaya hazırlanıyor.

Bursa'da ailesi tarafından 3-4 yaşına geldiğinde kullansın diye aldığı denge bisikletini 2 yaşında binmeye başlayan Kerem Aydın, babası İrfan Aydın'ın da desteği ile kısa sürede motosiklet kullanmaya başladı. Şuan hobi olarak yaptığı sporu ileride resmi olarak yapmayı düşünen Kerem' ailesinin de desteği tam oldu. Her fırsatta oğullarını antrenman yapsın, motora binsin diye trafiğe kapalı alana getirerek destek oluyor.

Diğer yaşıtlarından farklı olduğunu gördüklerini belirten İrfan Aydın, "İki yaşında pedalsız denge bisikletiyle başladı. 3 yaşında pedallı desteksiz olarak bisiklet kullanabildiğini gördük. Yani yaşıtlarına göre gayet erken bir süreçte uyum sağlamıştı. 4,5 yaşındayken İnegöl'de yapılan bir motocross festivalinde, şu anda kullandığı motosikleti orada kiralık olarak bindi denedi. Kullandığını görünce bizde, bir fırsat oldu motosikleti aldık. Hani şu anda açıkçası bu süreçte hobi olarak kullanıyor. Açıkçası bir herhangi bir müsabaka, yarış mantığında herhangi bir adımımız olmadı. Ama olabilir, değerlendirilebilir. Ancak, Bursa'da bu imkanlar biraz kısıtlı. Biraz daha İstanbul ve Yalova tarafları, Düzce tarafları bu konuda biraz aktif" dedi.

İkinci sınıfa giden Kerem ise, "İlk başta pedalsız denge bisikleti, sonra yan desteği olmadan bisiklet kullanmaya başladım. 4,5 yaşından beridir de motosiklet kullanıyorum. Arazi, doğa, spor yapmak çok güzel. Takip ettiğim yerli ve yabancı bir çok ismini bilmediğim sporcu var. Yakından takip ettiğim ise Kenan Sofuoğlu abi. İnşallah ben de motosiklet yarışçısı olurum. Bisiklet dahi kullansanız, korumalıkları takın" diye konuştu. - BURSA