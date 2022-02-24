Küçükbaş hayvan işletmesinde destekler anlatıldı - Son Dakika

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde faaliyet gösteren İbrahim Kızıl'a ait küçükbaş hayvancılık işletmesi ziyaret edildi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Koordinasyon Şube Müdür Vekili Mikail Babur, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Müdür Vekili Emrah Celasın, Veteriner Sağlık Teknikeri Emre Işık ile Dodurga beldesinde faaliyet gösteren İbrahim Kızıl'a ait küçükbaş hayvancılık işletmesi ziyaret edilerek, işletme yeri hakkında bilgiler alındı ve işletme incelendi. Gerçekleştirilen ziyarette işletmeci İbrahim Kızıl'ın sorunları dinlendi ve bakanlığın hibe destekleri hakkında bilgiler verildi. Yoldaş, "Çalışan ve üreten çiftçilerimizin, işletmelerimizin her zaman sorunlarını çözmek, ihtiyaçlarını yetkilerimiz dahilinde gidermek için çaba sarf ediyoruz. İşletmecimiz İbrahim Kızıl'a işlerinde kolaylıklar ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

İşletme sahibi İbrahim Kızıl, desteklerini esirgemeyen İl Müdürü Yoldaş'a ve kurum yetkililerine teşekkürlerini iletti. - BİLECİK