Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi - Son Dakika
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Yerel

Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi

Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi

Tekirdağ'da küçükbaş hayvancılığı yaygınlaştırmak için yeni bir proje hayata geçirildi.

06.03.2025 11:34
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Tekirdağ'da küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması, yerel ırkların yetiştirilmesi, kırsal gelir kaynaklarının artırılması ve köyden kente göçün önlenmesi amacıyla "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi hayata geçirildi.

"Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesiyle, sözleşmeli küçükbaş üretim modeli temelinde hazırlanan projeyle küçükbaş hayvancılığa hız kazandırılması hedefleniyor. Tekirdağ Valiliği öncülüğünde Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tekirdağ Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği işbirliğiyle hazırlanan proje, bölgedeki hayvancılığa katkı sağlayacak.

Bu kapsamda, proje ve finansmanına ilişkin protokol, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Ziraat Bankası Bölge Müdürü Tahir Ceylan ve Tekirdağ Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca tarafından Tekirdağ Valiliği Toplantı Salonu'nda imzalandı.

Protokol imza töreninin ardından konuşan Vali Soytürk, projenin küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların gelirlerine olumlu katkı sağlayacağını belirterek, "Projenin hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçükbaş Hayvancılığa Destek Projesi - Son Dakika

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