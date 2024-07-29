Küçükçekmece Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtımı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Küçükçekmece Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtımı Gerçekleştirdi

Küçükçekmece Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtımı Gerçekleştirdi

Küçükçekmece Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilçede aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Kemal Çebi, Cennet Mahallesi'nde bulunan Hürriyet Caddesi'ndeki aşure dağıtım programına katılarak vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Çebi, konuşmasında aşurenin paylaşmanın, bereketin ve birlikteliğin bir simgesi olduğunu vurguladı. Ayrıca, ihtiyaç sahiplerine de aşure ikramı yapıldı.

29.07.2024 11:05  Güncelleme: 11:07
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Küçükçekmece Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilçede aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Cennet Mahallesi'nde bulunan Hürriyet Caddesi'ndeki aşure dağıtım programına katılan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, vatandaşlara aşure ikramında bulunarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Küçükçekmece Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilçede aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Cennet Mahallesi'nde bulunan Hürriyet Caddesi'ndeki aşure dağıtım programına katılan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, vatandaşlara aşure ikramında bulunarak, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"Komşularımızla bu bereketi paylaşmak istedik"

Aşure dağıtım programında konuşan Çebi, "Bu mübarek ayda, geçmişten günümüze aktarılan değerleri yeniden hatırlamak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek büyük önem taşıyor. Aşure, kültürümüzün, inancımızın bize miras bıraktığı anlamlı bir semboldür. Aşurenin paylaşmanın, bereketin ve birlikteliğin bir simgesi olduğunu iyi biliyoruz. Bu yüzden komşularımızla bu bereketi paylaşmak istedik. Muharrem ayında, Hz. Hüseyin'in ve Kerbela şehitlerimizin ruhlarına dualarımızı gönderiyor, onları rahmetle anıyoruz. Yas-ı matem orucu tutan tüm canlarımızın oruçlarının ve dualarımızın kabul olmasını, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum" diye konuştu.

Aşevi'nden yemek desteği alan ihtiyaç sahiplerine de aşure ikramı yapıldı

İlçedeki meydanlar, metrobüs ve Marmaray durağı ile AVM önlerinde yapılan aşure ikramına, Küçükçekmeceliler büyük ilgi gösterdi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen aşure ikramıyla binlerce ilçe sakinine ulaşılırken, Küçükçekmece Belediyesi Aşevi'nden düzenli yemek desteği alan ihtiyaç sahiplerine de aşure ikramı yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçükçekmece Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtımı Gerçekleştirdi - Son Dakika

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