Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi\'nin Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Küçükçekmece Belediyesi Başkanı Kemal Çebi'nin annesi Ayşe Çebi, son yolculuğuna uğurlandı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin annesi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Vefat haberini Başkan Çebi, sosyal medya hesabından paylaşmıştı. 92 yaşında vefat eden Ayşe Çebi'nin cenaze namazı, ikindi namazına müteakip Cennet Mahallesi Yavuz Selim Camii'nde kılındı. Cenaze namazı öncesi Başkan Çebi, gelen taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı kılınan Ayşe Çebi, Küçükçekmece Tepeüstü Mezarlığında bulunan aile kabristanlığına defnedildi. - İSTANBUL