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Küçükçekmece Belediyesi 3. Gençlik Festivali'nde binlerce genç bir araya geldi - Son Dakika
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Küçükçekmece Belediyesi 3. Gençlik Festivali'nde binlerce genç bir araya geldi

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Gençlik Festivali, İstanbul'un dört bir yanından binlerce genci ağırladı. Festival boyunca ünlü sanatçıların sahne performansları ve kesintisiz müzikle gençler müziğe doydu. Belediye Başkanı Kemal Çebi, gençlere hayallerinden vazgeçmemeleri çağrısında bulundu.

Küçükçekmece Belediyesi 3. Gençlik Festivali\'nde binlerce genç bir araya geldi
22.01.2024 - 11:41,  Güncelleme: 11:52
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Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Gençlik Festivali, İstanbul'un dört bir yanından binlerce genci ağırladı.

Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival boyunca birbirinden ünlü sanatçıların sahne performansları ve kesintisiz müzikle gençler müziğe doydu. Festivalde 3 gün boyunca Zeynep Bastık, Emre Aydın, Buray, Eypio, Gökhan Keser, İlyas Yalçıntaş, Ozbi, Hey Douglas, Tepki, Güney Marlen, Melis Fis, Ne Münasebet sahne aldı. Salonu dolduran binlerce genç konserler başlamadan hemen önce DJ Ersin'in sahne şovuyla doyasıya eğlendi. Gençleri Belediye Başkanı Kemal Çebi de yalnız bırakmadı.

Başkan Çebi'den gençlere : Hayallerinizden vazgeçmeyin

Festivale 3. kez ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Kemal Çebi, gençlere, "Sizleri çok önemsiyorum. Benden bir söz istemiştiniz. Sözümüzü tuttuk ve Gençlik Festivali'nin 3.'sünü gerçekleştiriyoruz. Sizlerin isteklerini, dileklerini, beklentilerinizi yerine getirmeye çalışıyorum. Kütüphaneleri, kültür merkezlerini, spor salonlarını, yeni yaptığımız spor sahalarını, Müzik Akademisi'ndeki kayıt stüdyosunu kısacası sizler için sunduğumuz tüm imkanları kullanmanızı rica ediyorum. Hayallerinizden vazgeçmemenizi, hayal kurmanızı istiyorum. Bize bu imkanları sağlayan Cumhuriyet'ten ve onu bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal'in hedefinden de sakın vazgeçmeyin" sözleriyle seslendi.

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen festivalde sahne alan sanatçıların performansları büyük ilgi topladı. Gençler sevdikleri sanatçıların şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek, gönüllerince eğlendi. Konser sonunda sanatçılara teşekkür plaketi takdim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Küçükçekmece Belediyesi 3. Gençlik Festivali'nde binlerce genç bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçükçekmece Belediyesi 3. Gençlik Festivali'nde binlerce genç bir araya geldi - Son Dakika
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