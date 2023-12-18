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Küçükçekmece Belediyesi 4 Buçuk Yılda 2 Milyon Porsiyon Sıcak Yemek Dağıttı - Son Dakika
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Küçükçekmece Belediyesi 4 Buçuk Yılda 2 Milyon Porsiyon Sıcak Yemek Dağıttı

Küçükçekmece Belediyesi, 4 buçuk yılda 2 milyon 46 bin 290 porsiyon sıcak yemek başta yaşlılar olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Ayrıca, nakdi yardım, ulaşım, halk market, gıda bankası, kıyafet yardımı gibi birçok hizmetle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Küçükçekmece Belediyesi 4 Buçuk Yılda 2 Milyon Porsiyon Sıcak Yemek Dağıttı
18.12.2023 - 10:02,
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Küçükçekmece Belediyesi sosyal yardım hizmetlerini sürdürürken 4 buçuk yılda 2 milyon 46 bin 290 porsiyon sıcak yemeği başta yaşlılar olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Kentte kadın, genç, çocuk, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların toplumsal rollerinin güçlendirilmesi, paylaşma, dayanışma ve yardımlaşmanın artırılması hedefleriyle çalışmalarına devam eden Küçükçekmece Belediyesi; sıcak yemek, nakdi yardım, ulaşım, halk market, gıda bankası, kıyafet yardımı, evde bakım, eşya yardımı ve daha pek çok hizmetle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

4 buçuk yılda 2 milyon porsiyon sıcak yemek

Vatandaşların ihtiyaçlarını gözeterek, onlara hassasiyet ve özveri ile yaklaşan Küçükçekmece Belediyesi, 4 buçuk yılda 2 milyon 46 bin 290 porsiyon sıcak yemeği başta yaşlılar olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. 57 bin 397 farklı aileye ise 189 bin 509 adet gıda yardım kolisi ulaştırıldı. Yardıma ihtiyacı olan 392 farklı aileye ise nakdi yardım yapıldı. Dar gelirli vatandaşların kıyafet ihtiyacını da karşılayan Küçükçekmece Belediyesi, 57 bin 293 kişiye, 497 bin 724 parça kıyafet yardımı yaptı.

Halk Market ve Gıda Bankası binlerce kişiye ulaştı

İlçede ihtiyaç sahiplerinin temel gıda ve hijyen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirilen 'Halk Market' projesinin 3.'sünü Fevzi Çakmak ve Mehmet Akif Mahallelerinin ardından İstasyon Mahallesi'ne kazandıran Küçükçekmece Belediyesi, 6 bin 17 farklı aileye Halk Market yardımı yaptı. Belediyenin dayanışmayı ve paylaşmayı güçlendirmek için Aralık 2020'de hayata geçirdiği Gıda Bankası'ndan ise 11 bin 154 farklı aileye ise gıda, giysi, temizlik, yakacak ve hijyen ürünleri ulaştırıldı.

Evde bakım, tadilat, tamirat ve öz bakım hizmetleri devam ediyor

Kentte; yaşlı, engelli, hasta ve bakıma ihtiyacı olan yurttaşların yaşam kalitesini artırmak için evde bakım hizmeti de sürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ekipler; yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların aileye ve başkalarına bağımlılığını azaltmak, kendi evlerinde daha temiz ve sağlıklı yaşamalarını sağlamak amacıyla evlerinin belirli aralıklarla günlük temizliklerini yapıyor. Evlerindeki bakım, onarım, tadilat-tamirat işlerini de gerçekleştiriyor. Ekipler ayrıca engelli, yaşlı vatandaşlar ile yatağından kalkamayan hastaları kendi evinde ziyaret ederek, kuaförlük ve tıraş gibi öz bakımlarını da yapıyor. Küçükçekmece Belediyesi tarafından 4 buçuk yılda, 2 bin 129 ailenin evini belirli periyotlarla temizlenerek, bin 739 aileye de kişisel bakım hizmeti verildi.

Öğrenci dostu projeler, yüzleri güldürüyor

Öğrenci dostu projelerle de adından söz ettiren Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki üniversite öğrencilerini 4 buçuk yıl boyunca yalnız bırakmadı. İlçede bulunan üniversitelerde eğitim görenlerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz çamaşır yıkama hizmeti veren belediye, aşevini de öğrencilere açarak üniversite öğrencilerinin bütçelerine katkı sağladı. Hizmetlerden binlerce üniversiteli faydalandı.

Engelli vatandaşlar için fiziki engelleri kaldıran projeler hayata geçiyor

Engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik pek çok projeyi hayata geçiren Küçükçekmece Belediyesi, 282 vatandaşa ulaşım desteği sunarak, bin 705 kez hastane ulaşımlarını sağladı. 68 vatandaşa da tekerlekli sandalye tamiratı hizmeti verdi. Fiziki engellerin kaldırılmasıyla ilgili birçok düzenleme ile engelli bireylerin hayata tutunmalarına imkan sağlayan Küçükçekmece Belediyesi, engelli vatandaşlardan büyük ilgi gören alafranga tuvalet ve tutunma barı projesini hayata geçirdi. Projeyle, vatandaşların talebi doğrultusunda evlerindeki alaturka tuvaletleri, alafranga tuvaletlere çevirerek, tutunma barı monte edilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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