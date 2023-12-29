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Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi'nde Ücretsiz Sanat Eğitimleri Başladı - Son Dakika
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Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi'nde Ücretsiz Sanat Eğitimleri Başladı

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi, çocuk, genç ve yetişkinlere sanat eğitimleri vermektedir. Yeni dönemde 30 farklı branşta 568 öğrenciyle gerçekleştirilen eğitimler, 1-3 yıl aralığında ücretsiz olarak devam edecektir. Akademide, çocuklara resim, güzel sanatlara hazırlık ve ebru gibi branşlarda eğitimler verilirken, yetişkinlere ise 16 farklı branşta akademik sanat eğitimi sunulmaktadır. Güzel Sanatlar Akademisi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile iş birliği yaparak başarı sertifikası veya katılım belgesi takdim etmektedir.

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi\'nde Ücretsiz Sanat Eğitimleri Başladı
29.12.2023 - 11:20,  Güncelleme: 11:21
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Çocuk, genç ve yetişkinlere sanat eğitimleri veren Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi'nin 1-3 yıl aralığında devam edecek ücretsiz eğitimleri başladı. Sanata yeteneği olan Küçükçekmecelilerin büyük ilgi gösterdiği akademide, eğitimler yeni dönemde 30 farklı branşta 568 öğrenciyle gerçekleştirilecek.

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi'nin 1-3 yıl aralığında devam edecek ücretsiz eğitimleri başladı. Çocuk, genç ve yetişkinlere sanat eğitimlerinin verildiği akademide yeni dönemde 30 farklı branşta 568 öğrenci bulunuyor. Küçükçekmece'nin gözde sanat merkezlerinden biri haline gelen Akademi'de 6 sanat atölyesi, 1 video art stüdyosu, 1 animasyon stüdyosu, 1 dijital tasarım stüdyosu, 1 konsept tasarım atölyesi, 1 galeri, 1 çocuk atölyesi, 1 kütüphane, 1 çini seramik fırın atölyesi, teras ve dinlenme alanları yer alıyor.

30 farklı branşta, her yaşa hitap eden eğitimler devam ediyor

Eğitim çağındaki çocuklara ve gençlere yeni beceriler kazandıran bir ortam sunan Güzel Sanatlar Akademisi'nde, çocuklara Resim, Güzel Sanatlara Hazırlık ve Ebru branşlarında sanat eğitimleri veriliyor. Akademide, yeteneği olan engelli çocuklara yönelik özel çocuk sanat eğitimleri düzenleniyor.

Yetişkinler için ise 16 farklı branşta Akademik Sanat Eğitimi gerçekleştirilerek; temel sanat eğitim, resim (temel), çağdaş sanat pratikleri, sanat tarihi, sanatta tasarım ve kurgu, ince kağıt oymacılığı (katı), kağıt konservasyonu, resim teknikleri, fotoğraf, minyatür, seramik, tezhip, ebru, klasik cilt, çini branşlarında eğitimler veriliyor. Akademide kurulan dijital altyapı ile dijital İllüstrasyon, video art, video kurgu, dijital içerik üretimi, video çekim teknikleri, animasyon, karakter tasarımı, çizgi roman branşlarında çocuk ve yetişkinlere yönelik eğitimler düzenleniyor.

Sanat alanında yeteneği olan Küçükçekmecelilere sanat üretim sürecini hissetme ve sanatı keşfetme olanağı sunan Güzel Sanatlar Akademisi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile yapılan "Sanatta İş Birliği Protokolü" kapsamında eğitim süresini başarıyla tamamlayan öğrencilere, başarı sertifikası veya katılım belgesi takdim ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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