Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi'nden 'Sonsuz Mavi' sergisi - Son Dakika
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Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi'nden 'Sonsuz Mavi' sergisi

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi\'nden \'Sonsuz Mavi\' sergisi

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi Çini Tasarım öğretmeni Nazan Ilgaz ve öğrencilerinin çini çalışmalarından oluşan 'Sonsuz Mavi' sergisi sanatseverlerin katılımıyla açıldı.

02.05.2024 11:42  Güncelleme: 12:06
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Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi Çini Tasarım öğretmeni Nazan Ilgaz ve öğrencilerinin çini çalışmalarından oluşan 'Sonsuz Mavi' sergisi sanatseverlerin katılımıyla açıldı.

Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi Çini Tasarım öğretmeni Nazan Ilgaz ve öğrencilerinin çini çalışmalarından oluşan 'Sonsuz Mavi' sergisi açıldı. Sergide, köklerini gelenekten alan, günümüz estetiği ile yeniden yorumlanmış 68 eser yer aldı. Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı serginin açılışına çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı.

Çini sanatçısı ve eğitmeni Nazan Ilgaz, heyecanını dile getirerek, " Bu an için yaklaşık 4 yıl çalıştık. 2019 yılında klasik çini sanatı teknik ve özelliklerinden yola çıkarak çağdaş fakat gelenekten beslenen bir sergi açma düşüncesi üzerine çalışmalarımızı hızlandırdık. Uzun emekler sonucu oluşan bu çalışmada, çini sanatına farklı bakış açısı getirmek istedik. İçimize sinen yıllarca hatırlayacağımız bir sergi projesi oldu. 'Sonsuz Mavi' projemize inanan öğrencilerime teşekkür ediyorum. Hem eğitim hem sergilemede bizlere destek veren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye teşekkür ederim" diye konuştu.

24 Mayıs'a dek CKSM'de

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Etkinlik Planlama Şefi İlker Çetinkaya da sergiye emek veren öğrencileri tebrik etti. Geleneksel sanatların önemli bir branşı olan çininin modern bir bakış açısıyla yorumlandığı sergi, 24 Mayıs'a dek CKSM'de ziyaret edilebilir. Sergide yer alan sanatçılar; Nazan Ilgaz, Fulya Alkan, Ayşe Voica, İfakat İskender, Neslihan Osmançelebioğlu, Aslınhan Osmançelebioğlu, Nezahat Tütüncü, Yassemi Çelebi, Meltem Çol, Fidan Top, Neşe Kocabaş, Ebru Çakırca Çoban, Nagihan Güler, Hatice Nur Sağlam, Selin Gökdeniz, Selin Sadioğlu, Sinem Zorba, Emel İlbahar, Güler Gözoğlu, Hatice Şeyh Hamza, Aslı Gülser Ganiyusufoğlu, Füsun Beydili, Yasemin Güveyi, Yıldız Özgüven, İdil Döğer, Ülkü Alagöz, Pelin Çolak, Esra Köksal, Meral Tomaş, Zuhal Öztürk, Sinem Öz, Yasemin Kıvrak, Fatma Toplu, Nigar Öztaşçı, Fatma Kadayıfçı, Neşe Kortel, Fatma Aynur Özkan, Zeynep Yüksel, Yasemin Sucu, Büşra Baştürk, Dilek Akbaba, Semanur Çiçek, Ayşe Dalyancı, Secel Özsoy, Günseli Devrim, Elif Beyza Polat, Nazan Canpolat, Sevgi Bulut, Müzeyyen İlerten. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçükçekmece Belediyesi Güzel Sanatlar Akademisi'nden 'Sonsuz Mavi' sergisi - Son Dakika

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