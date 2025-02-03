Küçükçekmece Belediyesi Kışa Hazır: 1230 Personel ve 229 Araçla Karla Mücadele - Son Dakika
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Küçükçekmece Belediyesi Kışa Hazır: 1230 Personel ve 229 Araçla Karla Mücadele

Küçükçekmece Belediyesi Kışa Hazır: 1230 Personel ve 229 Araçla Karla Mücadele

Küçükçekmece Belediyesi, muhtemel kar yağışına karşı yoğun hazırlık yaparak 1230 personel ve 229 araçla kış mesaisine başladı. Başkan Kemal Çebi, günlük yaşamın olumsuz etkilenmemesi için ekiplerin 24 saat sahada olacağını belirtti.

03.02.2025 10:27  Güncelleme: 10:30
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Küçükçekmece Belediyesi muhtemel kar yağışında yaşanabilecek buzlanma ve olumsuz durumlara karşı bin 230 personel ve 229 araçla kış mesaisine hazır.

Küçükçekmece Belediyesi, İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için kar yağışı uyarısının ardından, kış şartlarına karşı etkin mücadele yürütebilmek amacıyla ilçe genelinde çalışmalarını hızlandırdı. Muhtemel kar yağışında yaşanabilecek buzlanma ve olumsuz durumlara karşı karla mücadele, yol güvenliği ve günlük yaşantının sorunsuz devam edebilmesi için bin 230 personel ve 229 araçla belediye ekipleri, sahada görev yapacak.

Kış çalışmaları kapsamında ekiplerin 7/24 mesai yapacaklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Önceliğimiz zorlu kış şartlarından günlük yaşantının olumsuz etkilenmemesidir. Özellikle ulaşımı güvenli hale getirmek ve ihtiyacı olan vatandaşlarımıza destek olmak için ekiplerimiz gece gündüz sahada olacak. Vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını ve toplu ulaşımı tercih etmelerini rica ediyorum. Aldığımız ve alacağımız tedbirlerle kış günlerini rahat ve sorunsuz geçirmeyi diliyorum" diye konuştu.

1230 personel, 229 araç ve ekipmanla görev başında

Belediye ekipleri, muhtemel karla mücadele anında, 32 JCB, 11 küreme ve tuzlama aracı, 25 açık kasa araç (elle tuzlama aracı), 2 greyder ve 7 sepetli aracın da yer aldığı toplamda 229 araçla, gündelik yaşamı olumsuz yönde etkileyebilecek durumları ortadan kaldırmak için görev yapacak. Fen İşleri Müdürlüğü stoklarındaki, 3 bin 500 ton tuz ise vatandaşların talebini karşılamak için hazır bulunduruluyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'nün yanı sıra Küçükçekmece Belediyesi Park Bahçeler, Veteriner İşleri, Zabıta, Kadın ve Aile Hizmetleri, Sosyal Yardım İşleri, Temizlik, Ulaşım Hizmetleri, Destek Hizmetleri, Afet İşleri ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri de koordineli bir şekilde görev yapacak. Sokak hayvanlarını da unutmayan Küçükçekmece Belediyesi, soğuk kış günlerinde yem ve su odaklarına düzenli periyotlarla mama takviyesinde bulunuyor.

Hava muhalefeti nedeniyle zor durumda kalan vatandaşlar, 444 4 360 numaralı telefondan Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi'ne ulaşabilirler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçükçekmece Belediyesi Kışa Hazır: 1230 Personel ve 229 Araçla Karla Mücadele - Son Dakika

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