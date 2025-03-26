Küçükçekmece Belediyesi'nden Bayram Hazırlıkları - Son Dakika
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Küçükçekmece Belediyesi'nden Bayram Hazırlıkları

Küçükçekmece Belediyesi\'nden Bayram Hazırlıkları

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala Küçükçekmece Belediyesi, ilçe genelinde bayram hazırlıklarına hız verdi. Temizlik çalışmaları, ihtiyaç sahiplerine kıyafet desteği ve yaşlılara yönelik hizmetler ile bayram sevincinin paylaşılmasına katkı sağlanıyor.

26.03.2025 11:42  Güncelleme: 11:47
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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Küçükçekmece Belediyesi, ilçe genelinde bayram hazırlıklarını hızlandırdı.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Küçükçekmece Belediyesi, ilçe genelinde bayram hazırlıklarına devam ediyor. Ekipler, ibadethane temizliğinden, ihtiyaç sahiplerine kıyafet desteğine, yaşlılara yönelik kuaförlük hizmetlerinden, fırın ve pastane denetimlerine birçok alanda çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Vatandaşların bayram namazını hijyenik ve rahat bir ortamda kılabilmesi için ilçedeki camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirilirken, sokaklar ve meydanlar başta olmak üzere ilçenin dört bir yanı ekipler tarafından yıkanıp temizlenerek bayrama hazır hale getiriliyor. İlçedeki mezarlıklar ve çevresinde de temizlik ve bakım çalışmaları sürüyor.

65 yaş üstüne ev temizliği ve evde bakım hizmeti

Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, evde bakım hizmetleri kapsamında 65 yaş üstü yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara kuaförlük hizmetlerini ücretsiz sağlarken, talepleri doğrultusunda ev temizliklerini de gerçekleştiriyor.

İhtiyaç sahiplerine kıyafet desteği

Sosyal yardımlaşmanın en özel zamanlarından biri olan Ramazan Bayramı'nda ihtiyaç sahibi ailelerin yüzü de kıyafet desteğiyle gülüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara bayramlık kıyafet desteği sağlanarak vatandaşların bayram sevincine ortak olunuyor.

Zabıtalardan fırın ve pastane denetimi

Ramazan ayı boyunca devam eden fırın ve pastane denetimleri de bayram yaklaşırken hız kazandı. Bayram sofralarının vazgeçilmezi olan tatlı ve ekmeklerin hijyenik şartlarda üretilmesi için zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Ürünlerin üretim şartları, son kullanma tarihleri ve hijyen standartları titizlikle incelenerek, eksikleri bulunan işletmelere gerekli uyarılar yapılıyor.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Ramazan Bayramı; paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikteliğin en güzel zamanlarından biri. Ramazan ayı boyunca binlerce vatandaşımızla Taziye evleri ve Çok Amaçlı Salonlarımızda düzenlediğimiz iftar sofralarında buluştuk. Bizi yalnız bırakmayan Küçükçekmecelilere teşekkür ediyorum. Şimdi de hemşehrilerimizin bayramı sağlıklı ve huzur içinde geçirebilmesi için tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız. Tüm halkımızın bayramını kutluyor, sevdikleriyle mutlu, nice bayramlar diliyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçükçekmece Belediyesi'nden Bayram Hazırlıkları - Son Dakika

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