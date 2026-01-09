Küçükçekmece'de budanan ağaçlar, ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor - Son Dakika
Küçükçekmece'de budanan ağaçlar, ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor

09.01.2026 11:52  Güncelleme: 11:57
Küçükçekmece Belediyesi, ağaç budama çalışmaları sonucunda elde edilen ağaç dallarını ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak ulaştırıyor. Son üç yılda 522 haneye ücretsiz yakacak hizmeti sağlandı.

Küçükçekmece Belediyesi, ağaç budama çalışmalarından elde edilen ağaç dallarıyla ihtiyaç sahiplerine yakacak desteğinde bulunuyor. Bu kapsamda son üç yılda 522 haneye ücretsiz yakacak hizmeti verildi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verdiğimiz yakacak desteği, hem içimizi hem de evlerimizi ısıtıyor. Budanan ağaçları yakacak yardımı olarak komşularımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Bu hizmetle hem doğayı koruyor hem de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Her türlü israfı önleyerek vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Başvurular Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne yapılıyor

Küçükçekmece Belediyesi'nin, ilçe genelinde sosyal yardım hizmetlerinden yararlanan vatandaşların, zorlu kış şartlarında ısınma ihtiyacına çözüm üretmek ve kaynakları verimli kullanmak amacıyla gerçekleştirdiği yakacak desteği devam ediyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne yakacak desteği talebinde bulunan vatandaşlara, park ve bahçeler ekipleri tarafından budanan ve ayrıştırılan ağaç dalları yakacak olarak veriliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

